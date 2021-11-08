***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.10.2021 tarihli KAP açıklamasında kamuoyuna duyurulmuş olan ve bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş iş makinası yatırımlarımızdan,2 adet HITACHI Marka - Lastik Tekerlekli Yükleyici için 08.11.2021 tarihinde (bugün) 424.800 EURO peşin ödeme yapılmış ve iş makinalarının şirketimize teslimatı gerçekleşmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975675BIST