***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 19:07
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 27.05.2022 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin payları, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.12.2018 tarihli kararı ile BİST Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarına alınmış ve 25.12.2018 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir, Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıllık finansal tablolarında dönem kârı gerçekleşmiş olması ve bağımsız denetimden geçmiş 31.03.2022 dönemi finansal tablolarında Özsermaye/Sermaye Oranının 1.25'den büyük olması nedeniyle, 21.12.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun kararı ile Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ilişkin nedenlerin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Şirketimizin ALMAD kodu ile Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören paylarının, bir üst pazara geçiş için gerekli olan BİST Kotasyon Yönergesi şartlarını sağladığı tespit edildiğinden, BİST Alt Pazar'a geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033091
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.454
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|Önceki Kapanış
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17,3154
17:59967,83
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|Açılış
|: 968,13
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|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
963,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2032
|16,2057
|% -0,88
|
|Euro
|17,3810
|17,4561
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,4492
|20,5517
|% -0,47
|
|Frank
|16,8966
|16,9984
|% -0,48
|
|Riyal
|4,3162
|4,3379
|% -0,65
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,41
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,13
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,39
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
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17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
-
17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
-
17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem