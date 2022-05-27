***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 27.05.2022 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin payları, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.12.2018 tarihli kararı ile BİST Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarına alınmış ve 25.12.2018 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir, Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıllık finansal tablolarında dönem kârı gerçekleşmiş olması ve bağımsız denetimden geçmiş 31.03.2022 dönemi finansal tablolarında Özsermaye/Sermaye Oranının 1.25'den büyük olması nedeniyle, 21.12.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun kararı ile Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ilişkin nedenlerin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Şirketimizin ALMAD kodu ile Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören paylarının, bir üst pazara geçiş için gerekli olan BİST Kotasyon Yönergesi şartlarını sağladığı tespit edildiğinden, BİST Alt Pazar'a geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033091BIST