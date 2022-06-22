***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermaye artırım sürecinde 18.08.2021 tarih, 8/3 sayılı kararı ile hazırlanan Fon Kullanım raporuna istinaden planlanan 30.000.000 TL tutarındaki yeni maden sahası alımına ilişkin harcama tutarı, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2021 tarih, 50/1427 sayılı toplantısında alınan kararı ile, harcama öncesi, doğmuş borcun kaynağı ile birlikte borcu tevsik edici belgelerle Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayı sonrası kullanım gerçekleştirilmesini teminen söz konusu bedel Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Denizbank A.Ş. nezdinde bloke edilmiştir.Sermaye artırımına ilişkin hazırlanan fon kullanım raporunda belirlenmiş olan yatırımlarımızdaYaşanan yüksek enflasyon ortamı, döviz bazında satın alınan ve alımı devam etmekte olan yatırımlardaki kur artışları nedeniyle katlanılan maliyet artışları, maden sahası dekapaj çalışmalarının en büyük maliyetlerini oluşturan akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar ile işçilik maliyetlerindeki artışlar nedeniyle sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım planlamasında sapmalar olmuştur.Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kuruluna söz konusu fon kaynağının, 30527 ruhsat no'lu maden sahası için planlanan yatırım harcamalarında meydana gelen artışın karşılanmasında ve kömür alım satımlarında işletme sermayesi ihtiyacı yönünde kullanılması amacıyla blokenin kaldırılarak fonun serbest bırakılması yönünde başvuru yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz sonucunda, Kurulun 16.06.2022 tarih, 32/893 sayılı toplantısında şirketimizin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup bloke edilen fon kaynağı serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038748BIST