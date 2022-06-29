***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2022 - 22.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımından elde edilen fon kaynağından karşılanmak üzere, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan maden sahamızda kullanılmakta olan iş makinası yatırımlarımıza ilaveten 275.400 Euro (KDV Dahil) bedel ile SUMITOMO marka 1 adet Paletli Ekskavatör alımı için satın alma teyidi bugün verilmiştir.Satın alma teyidi verilen 1 adet Paletli Ekskavatör'ün toplam 275.400 Euro bedeli bugün peşin olarak ödenmiş olup, maden sahamıza teslimi önümüzdeki hafta içerisinde yapılacaktır.Şirketimizin satın almış olduğu bu iş makinası ile maden sahamızdaki dekapaj kaldırma ve kömür çıkarma-işleme üretimi kapasitesinde % 15-20 aralığında bir artış olacaktır.Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040025BIST