***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 16:50
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022 - 22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımından elde edilen fon kaynağından karşılanmak üzere, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan maden sahamızda kullanılmakta olan iş makinası yatırımlarımıza ilaveten 275.400 Euro (KDV Dahil) bedel ile SUMITOMO marka 1 adet Paletli Ekskavatör alımı için satın alma teyidi bugün verilmiştir.
Satın alma teyidi verilen 1 adet Paletli Ekskavatör'ün toplam 275.400 Euro bedeli bugün peşin olarak ödenmiş olup, maden sahamıza teslimi önümüzdeki hafta içerisinde yapılacaktır.
Şirketimizin satın almış olduğu bu iş makinası ile maden sahamızdaki dekapaj kaldırma ve kömür çıkarma-işleme üretimi kapasitesinde % 15-20 aralığında bir artış olacaktır.
Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040025
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0655
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1177
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5206
En Düşük
17,2330
18:05973,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,75
|Açılış
|: 973,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6890
|16,7037
|% 0,39
|
|Euro
|17,4764
|17,5054
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,2419
|20,3434
|% 0,62
|
|Frank
|17,4086
|17,5134
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4373
|4,4596
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-6,20
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.486
|6.608
|-33,00
|
|Yarım
|3.176
|3.232
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.615
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,11
|