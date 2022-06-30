***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2022 - 08.11.2021 - 22.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımından elde edilen fon kaynağından karşılanmak üzere, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan maden sahamızdaki dekapaj malzemesinin döküm harmanına taşınması amacıyla satın alınmış olan 15 adet Kamyon yatırımlarımıza ilave olarak, 5 adet FORD Marka, Trucks 4142 XD (8x4) model Otomatik Şanzımanlı damperli kamyonun, 1 yıl ilave garanti uzatımı ve 10.000 saatlik Motor ve Şanzıman periyodik bakımlarını kapsayacak beşli bakım paketi ile anahtar teslimi olarak 11.187.500 TL peşin bedelle alımı için bugün sipariş teyidi verilmiştir.Siparişi teyidi verilen 5 adet FORD Marka Damperli Kamyonlar Malkara'daki maden sahamıza Temmuz ayının son haftası teslim edilecektir.Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040426BIST