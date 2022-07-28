***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 28.07.2022 tarihinde toplanarak1)Şirketimizin 28.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucuYönetim Kurulu Başkanlığına Mehmed Nureddin ÇEVİK'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mehmet DİKKAYA'nın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Birol Yenal PEHLİVAN'nın atanmalarına,2)Şirketin her sahada temsil ve ilzamı için Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK'in mutlak imzası yanında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet DİKKAYA'nın veya Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yenal PEHLİVAN'ın herhangi birisinin atacakları imza ile şirketin her konuda temsil ilzamına,Bu doğrultuda hazırlanacak imza sirkülerinin tescil ve ilanına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048700BIST