***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 18:05
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 28.07.2022 tarihinde toplanarak
1)Şirketimizin 28.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucu
Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmed Nureddin ÇEVİK'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mehmet DİKKAYA'nın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Birol Yenal PEHLİVAN'nın atanmalarına,
2)Şirketin her sahada temsil ve ilzamı için Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK'in mutlak imzası yanında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet DİKKAYA'nın veya Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yenal PEHLİVAN'ın herhangi birisinin atacakları imza ile şirketin her konuda temsil ilzamına,
Bu doğrultuda hazırlanacak imza sirkülerinin tescil ve ilanına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048700
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