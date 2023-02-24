***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.02.2023 18:01
4,13 yok
ALMAD, TRAALYAG91A8 24.02.2023 80.128 0,029 4,14 yok
ALMAD, TRAALYAG91A8 24.02.2023 54.742 0,02 4,15 yok
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile uygulamaya alınan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 24.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 4,13 – 4,15 TL fiyat aralığından (ayrıntıları tabloda verilmiştir) toplam 150.000 TL nominal değerli ALMAD payı geri alınmıştır.
Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan payların nominal değeri 1.000.000 TL olup sermayeye oranı %0,364'ye ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116746
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0945
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.099,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,98
|Açılış
|: 1.099,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8764
|18,8856
|% 0,06
|
|Euro
|19,9205
|19,9296
|% -0,47
|
|Sterlin
|22,5018
|22,6146
|% -0,54
|
|Frank
|20,0133
|20,1339
|% -0,64
|
|Riyal
|5,0203
|5,0455
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.494
|7.564
|-60,00
|
|Yarım
|3.661
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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