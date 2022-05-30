***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
30.05.2022 11:11
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022 - 28.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2022
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
30/05/2022
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince ALMAD koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar'a geçişi için, 30.05.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'ye Pazar değişikliği başvurumuz yapılmış olup, ilgili başvurumuz, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Gelişmeler hakkında KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033258
BIST
13:412.536
En Yüksek
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En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:39
|MRGYO
|1,54
|20.315.651
|% 10,00
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|SILVR
|14,13
|6.759.195
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.526.708
|% 9,93
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|MZHLD
|73,20
|15.919.504
|% 9,91
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|ESCOM
|16,05
|35.226.156
|% 8,81
|
|KZBGY
|69,85
|26.066.430
|% -9,81
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|AKFGY
|2,26
|197.342.088
|% -8,50
|
|AVGYO
|3,16
|20.928.008
|% -5,67
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,27
|8.733.031
|% -3,54
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|THYAO
|49,10
|4.117.616.988
|% -0,85
|
|TUPRS
|274,60
|1.389.331.246
|% 6,02
|
|SASA
|35,34
|1.344.163.396
|% 3,39
|
|GARAN
|14,63
|1.239.050.216
|% 1,81
|
|ASELS
|24,26
|1.001.884.184
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,71
|537.687.355
|% 0,74
|
|DOHOL
|4,01
|746.368.332
|% 1,52
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|TSKB
|2,26
|381.671.797
|% 7,11
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|YKBNK
|4,64
|791.121.073
|% 1,98
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|SKBNK
|1,28
|149.838.698
|% 2,40
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3891
|16,4054
|% 0,15
|
|Euro
|17,5465
|17,5700
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,6044
|20,7077
|% -0,29
|
|Frank
|17,0457
|17,1484
|% 0,04
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|Riyal
|4,3618
|4,3837
|% 0,19
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-5,61
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|Altın Gr.
|977
|977
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|5,00
|
|Tam
|6.471
|6.632
|4,31
|
|Yarım
|3.128
|3.208
|2,09
|
|Çeyrek
|1.569
|1.604
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,82
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,07
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|B. Petrol
|120
|120
|1,95
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