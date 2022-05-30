***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2022 - 28.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi27/05/2022Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru Tarihi30/05/2022Başvuru SonucuAçıklamalarŞirketimizin 27.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince ALMAD koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar'a geçişi için, 30.05.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'ye Pazar değişikliği başvurumuz yapılmış olup, ilgili başvurumuz, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Gelişmeler hakkında KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033258BIST