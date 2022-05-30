Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

30.05.2022 11:11
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu


***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022 - 28.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2022
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
30/05/2022
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar

Şirketimizin 27.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince   ALMAD koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar'a geçişi için, 30.05.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'ye Pazar değişikliği başvurumuz yapılmış olup, ilgili başvurumuz, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Gelişmeler hakkında KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da bilgilendirme yapılacaktır.   Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033258


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:412.536
Değişim :  0,35% |  8,93
Açılış :  2.539  
Önceki Kapanış :  2.527  
En Yüksek
2.554 En Düşük
2.528
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 1,54 20.315.651 % 10,00  
SILVR 14,13 6.759.195 % 9,96  
OZRDN 11,74 2.526.708 % 9,93  
MZHLD 73,20 15.919.504 % 9,91  
ESCOM 16,05 35.226.156 % 8,81  
daha fazla
13:39 Alış Satış %  
Dolar 16,3891 16,4054 % 0,15  
Euro 17,5465 17,5700 % -0,54  
Sterlin 20,6044 20,7077 % -0,29  
Frank 17,0457 17,1484 % 0,04  
Riyal 4,3618 4,3837 % 0,19  
daha fazla
13:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 -5,61  
Altın Gr. 977 977 -0,32  
Cumhuriyet 6.502 6.600 5,00  
Tam 6.471 6.632 4,31  
Yarım 3.128 3.208 2,09  
Çeyrek 1.569 1.604 1,05  
Gümüş.Ons 21,80 21,82 -0,18  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,07  
B. Petrol 120 120 1,95  
Seans Raporu 13:39
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru