***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 105.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 275.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)ALMAD, TRAALYAG91A8 105.000.000 170.000.000,000 161,90476 1,00Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 105.000.000 170.000.000,000 161,90476Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar 2(iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbulA.Ş.de oluşacak fiyattan Borsada satılacak.Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz 10.08.2021 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:1. Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,2. Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, borsada işlem gören payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,3. Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte pay verilmesine,4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılmasına,5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,6. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,7. İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,8. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956658BIST