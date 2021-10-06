***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri ve ISIN KodlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Rüçhan Pazarı ve ISIN kodu ilanıYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 105.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 275.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)ALMAD, TRAALYAG91A8 105.000.000 170.000.000,000 161,90476 1,00 ALMAD, TRAALYAG91A8 Hamiline ALMAD(RÜÇHAN), TRRALYG00088Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 105.000.000 170.000.000,000 161,90476Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar 2(iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbulA.Ş.de oluşacak fiyattan Borsada satılacak.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.10.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.11.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 19.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır.İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.10.2021 tarihinde onaylanmış olup sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, şirketimizin www.altinyag.com.tr, halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com internet sitelerinden ulaşılabilir.Yapılacak sermaye artırımında borsada işlem görmeyen paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte pay verilecek olup Sermaye Artırımında ihraç edilecek paylar da aynı statüde oluşturulacaktır.Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmayacak ve yeni pay alma hakları, 1 payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılacaktır.Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresi 07.10.2021 – 05.11.2021 tarihleri arasında 30 gün olarak belirlenmiştir. (Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir).Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967271BIST