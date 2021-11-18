***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 105.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 275.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)ALMAD, TRAALYAG91A8 105.000.000 170.000.000,000 161,90476 1,00 ALMAD, TRAALYAG91A8 Hamiline ALMAD(RÜÇHAN), TRRALYG00088 1.754.672,883Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 105.000.000 170.000.000,000 161,90476 1.754.672,883Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar 2(iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbulA.Ş.de oluşacak fiyattan Borsada satılacak.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.10.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.11.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 19.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 18.11.2021 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı kararı ile, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 TL artırılarak 275.000.000namede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı,Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 275.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,İş bu kararımız kapsamında gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978460BIST