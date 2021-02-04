***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.02.2021 11:18
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 04.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararımıza istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ekteki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un kabul edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907418
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|IZTAR
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|% 9,97
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|ISKPL
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|TACTR
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|SNKRN
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|SEKUR
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|TSGYO
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|GLBMD
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|EKGYO
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|SISE
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|YKBNK
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|% -1,33
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|KRDMD
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|% 2,62
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|Euro
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|Sterlin
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|9,7322
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|7,8922
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|Riyal
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|Alış
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|%
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|1.814
|1.815
|-18,50
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|Altın Gr.
|417
|417
|-4,92
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|Cumhuriyet
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|2.810
|-44,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|-38,99
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|Yarım
|1.334
|1.369
|-18,85
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|684
|-9,43
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|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
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|B. Petrol
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|58,74
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