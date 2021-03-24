***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.03.2021 15:20
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 24.03.2021 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararımıza istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ekteki "Sermaye Artırımında
17:461.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,75
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:467,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:469,4290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:46443,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,71
|Açılış
|: 443,67
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:45
|VERTU
|29,26
|67.746.959
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.303.584
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.689.872
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,06
|3.313.663.646
|% -1,94
|
|SASA
|45,94
|1.772.791.814
|% -2,88
|
|KOZAL
|121,30
|1.214.685.780
|% 2,10
|
|THYAO
|12,77
|949.322.185
|% -1,84
|
|PETKM
|5,67
|904.170.496
|% 0,89
|
|GARAN
|7,06
|3.313.663.646
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,22
|339.207.710
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|301.110.099
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|360.335.525
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|386.822.761
|% -2,24
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9530
|7,9603
|% 0,50
|
|Euro
|9,4016
|9,4412
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,8793
|10,9338
|% 0,65
|
|Frank
|8,4442
|8,4951
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,37
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|62,60
|62,60
|-1,81
|