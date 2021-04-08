***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021 - 04.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 08.04.2021 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararımıza istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ekteki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un kabul edilmesine ve söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925158BIST