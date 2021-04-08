***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.04.2021 15:37
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021 - 04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 08.04.2021 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararımıza istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ekteki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un kabul edilmesine ve söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925158
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -23,31
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.417
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1.415
En Düşük
1.374
18:058,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 8,1550
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|Önceki Kapanış
|: 8,1450
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8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,6900
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7486
En Düşük
9,6635
18:05458,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,23
|Açılış
|: 458,03
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1607
|8,1700
|% 0,46
|
|Euro
|9,7232
|9,7341
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,1771
|11,2332
|% 0,32
|
|Frank
|8,7953
|8,8483
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-11,81
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
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-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de