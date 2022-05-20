***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 20.05.2022 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin bedelli Sermaye Artırımı sürecinde, Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin hazırlanan ekteki raporun kabul edilmesine ve söz konusu raporun KAP'ta ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031421BIST