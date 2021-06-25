***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 14:56
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkanı 16.69
MEHMET DİKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yrd. - Genel Müdür Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. 0 Bağımsız Üye Değil
BİROL YENAL PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944127
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|NIBAS
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|6.739.557
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|VAKFN
|11,51
|375.535.119
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|BERA
|12,69
|176.015.874
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|VKFYO
|7,26
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|CEOEM
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|SAMAT
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|GARAN
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|EKGYO
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|YKBNK
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|KRDMD
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|8,20
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|18:05
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|Euro
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|% 0,78
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|Sterlin
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|Frank
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|Alış
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|6,15
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|Altın Gr.
|502
|503
|5,50
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|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
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|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
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|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
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|Çeyrek
|800
|819
|3,31
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|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,18
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|7,37
|0,10
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|B. Petrol
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|0,56
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