***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2021 09:09
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 275000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976955
BIST
15:401.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 14,27
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
15:409,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:4011,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0342
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:40591,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,35
|Açılış
|: 591,91
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.808.613
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,72
|34.472.481
|% 9,83
|
|DOAS
|45,20
|247.875.700
|% 8,86
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|41.346.188
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.405.726
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.581.357
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|87.465.195
|% -6,20
|
|PETKM
|7,58
|2.458.566.126
|% -0,92
|
|THYAO
|17,82
|1.208.858.686
|% 0,56
|
|GARAN
|10,68
|1.068.112.433
|% 0,75
|
|KRDMD
|7,44
|617.789.710
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,90
|534.653.238
|% 0,18
|
|ADESE
|1,22
|432.581.357
|% -9,63
|
|PETKM
|7,58
|2.458.566.126
|% -0,92
|
|ODAS
|1,55
|452.055.209
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,10
|433.192.609
|% 0,65
|
|GARAN
|10,68
|1.068.112.433
|% 0,75
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9347
|9,9366
|% 0,34
|
|Euro
|11,3757
|11,3810
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2749
|13,3415
|% 0,58
|
|Frank
|10,7191
|10,7837
|% 0,15
|
|Riyal
|2,6402
|2,6534
|% 0,27
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,47
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.897
|3.995
|-16,05
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|-7,77
|
|Çeyrek
|945
|966
|-3,88
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|-1,43
|
Seans Raporu
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