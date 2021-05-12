***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.05.2021 18:10
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2021
Karar Sayısı
5/3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Konsolide esasına göre düzenlenmiş 01.01.2021 – 31.03.2021 tarihleri arasını kapsayan üç aylık hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibarıyla işin gelişimi ve performansını, şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını Beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936439
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0936
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5130
En Düşük
8,4116
12:3510,2765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1019
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2891
En Düşük
10,1512
12:35499,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,82
|Açılış
|: 499,35
|
|Önceki Kapanış
|: 491,53
|
500,16
En Düşük
491,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEOEM
|10,75
|50.582.132
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|19.010.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5062
|8,5130
|% 1,11
|
|Euro
|10,2696
|10,2765
|% 1,00
|
|Sterlin
|11,9007
|11,9604
|% 0,85
|
|Frank
|9,3507
|9,4070
|% 1,37
|
|Riyal
|2,2624
|2,2737
|% 1,07
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|9,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,87
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,39
|0,07
|
|B. Petrol
|66,98
|66,98
|-2,34
|
Seans Raporu
12:35
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