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***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

08.11.2021 14:52
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyur


***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde,
300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %161,90 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 170.000.000 TL artırılarak 275.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 07.10.2021 tarihinde başlayan 30 günlük yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılmasına ilişkin süreç 05.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.754.672,883 TL olup, bu paylar 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 kuruş (0,01 TL) nominal değerli pay fiyatı 1 kuruş'tan (1 Lot=100 adet hisse 1,00 TL) az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, şirketimizin www.altinyag.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975686


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 94,05 622.342 % 10,00  
TSPOR 6,18 28.121.188 % 9,96  
DOBUR 84,55 18.029.949 % 9,95  
PRKAB 30,16 245.948.810 % 8,02  
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Altın Gr. 572 572 4,17  
Cumhuriyet 3.783 3.840 13,00  
Tam 3.760 3.854 9,11  
Yarım 1.817 1.865 4,40  
Çeyrek 912 932 2,21  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 -0,24  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 -0,04  
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