***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde,300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %161,90 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 170.000.000 TL artırılarak 275.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 07.10.2021 tarihinde başlayan 30 günlük yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılmasına ilişkin süreç 05.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.754.672,883 TL olup, bu paylar 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 kuruş (0,01 TL) nominal değerli pay fiyatı 1 kuruş'tan (1 Lot=100 adet hisse 1,00 TL) az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, şirketimizin www.altinyag.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975686BIST