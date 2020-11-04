***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
04.11.2020 09:19
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Karma Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/11/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ile Karma Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. arasında Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan Kömür madeni üretim işletmesinden , azami 30.06.2021 tarihine kadar 70.000 ton Tüvenan kömür alımı için sözleşme imzalanmış olup sözleşme büyüklüğü 4.900.000 TL+ KDV'dir. Sözleşme çerçevesinde alımı yapılan Tüvenan Kömür Şirketimizin Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan zenginleştirme tesislerinde işleme tabi tutularak katmadeğerli bir şekilde satılacaktır.
Sayglarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886011
BIST
11:241.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.155
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|Önceki Kapanış
|: 1.151
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1.167
En Düşük
1.154
11:248,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,5200
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|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,5255
En Düşük
8,3862
11:249,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0964
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
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9,9395
En Düşük
9,7727
11:24516,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,56
|Açılış
|: 516,50
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|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:24
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.082.243
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|UZERB
|32,90
|55.864
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.149.616.202
|% 0,72
|
|HALKB
|5,10
|464.442.432
|% 4,29
|
|TSKB
|2,20
|395.040.859
|% -4,35
|
|KRDMD
|3,36
|383.468.218
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|377.161.562
|% 1,50
|
|TSKB
|2,20
|395.040.859
|% -4,35
|
|GARAN
|7,00
|1.149.616.202
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|302.605.770
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,36
|383.468.218
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|377.161.562
|% 1,50
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4902
|8,4966
|% 1,02
|
|Euro
|9,9248
|9,9378
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,9455
|11,0004
|% 0,30
|
|Frank
|9,2401
|9,2958
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% 1,06
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-15,26
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-0,09
|
Seans Raporu
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11:36XU100
Endeks 1, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 7, 595.00 milyon TL de
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Yüzde 4.55 oranında artışla 18.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 339 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KRDMD, TCELL
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11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 9 artarak (% 0.86 ) 1, 047
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11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, VANGD, EUHOL, MEGAP, BALAT, ETYAT, KONTR, PKENT, EUKYO, EUYO