***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıKarma Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih04/11/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz ile Karma Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. arasında Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan Kömür madeni üretim işletmesinden , azami 30.06.2021 tarihine kadar 70.000 ton Tüvenan kömür alımı için sözleşme imzalanmış olup sözleşme büyüklüğü 4.900.000 TL+ KDV'dir. Sözleşme çerçevesinde alımı yapılan Tüvenan Kömür Şirketimizin Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan zenginleştirme tesislerinde işleme tabi tutularak katmadeğerli bir şekilde satılacaktır.Sayglarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886011BIST