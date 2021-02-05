***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.02.2021 19:15
***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Çan Termik Santrali
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Yok
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Yok
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Opsiyon Şartı
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirketimiz bünyesine geçmiştir. Söz konusu kömür işletmemiz, Çan Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk ( 1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Şirketimiz, maden sahamızdaki kömür rezervini, bölgedeki termik santraller başta olmak üzere sanayi tesislerinde değerlendirme çalışmalarına devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur, Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907952
BIST