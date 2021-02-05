***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıÇan Termik SantraliVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıYokVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıYokİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/03/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıOpsiyon ŞartıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalar26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirketimiz bünyesine geçmiştir. Söz konusu kömür işletmemiz, Çan Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk ( 1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Şirketimiz, maden sahamızdaki kömür rezervini, bölgedeki termik santraller başta olmak üzere sanayi tesislerinde değerlendirme çalışmalarına devam edecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur, Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907952BIST