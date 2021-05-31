***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ALMAD*** ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapıki PayıYokİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih31/05/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıVadeliYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz ile Ento Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında, Ento Madenciliğe ait Edirne İli, Uzunköprü İlçesinde bulunan maden işletmesinden Zenginleştirilmiş ve Kırılmış olarak toplam 70.000 – 105.000 Ton aralığında Linyit Kömürü alımına ilişkin 31.05.2021 tarihinde (bugün) sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz, Ento Madencilik ile yapılan Kömür Alım Sözleşmesi kapsamında alımını gerçekleştireceği Zenginleştirilmiş ve Kırılmış Linyit Kömürlerin, Çan 2 Termik A.Ş. ile yapılan Kömür Teslimine ilişkin sözleşmesindeki teslimat yükümlülüğünün bir kısmını yerine getirmek üzere Çan 2 Termik A.Ş.'ye satışını gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938996BIST