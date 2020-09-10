***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.09.2020 10:36
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.NSE (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: ACP , Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 1,27 TL, Miktar: 5.962.356 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874339
BIST
11:501.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:507,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:508,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:50468,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 468,85
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:50
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.808.703
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|ARENA
|35,20
|24.416.107
|% -7,47
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,01
|14.310.063
|% -6,51
|
|DGATE
|11,18
|37.035.772
|% -6,44
|
|PETKM
|4,33
|1.498.710.619
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|811.094.429
|% -1,38
|
|TUPRS
|81,75
|513.871.884
|% -3,65
|
|TSPOR
|7,73
|426.924.066
|% 7,96
|
|RTALB
|54,20
|382.340.384
|% 4,43
|
|PETKM
|4,33
|1.498.710.619
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|811.094.429
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|308.374.315
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|251.497.826
|% 3,42
|
|AKENR
|2,01
|216.510.826
|% -2,43
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4853
|7,4895
|% 0,06
|
|Euro
|8,8610
|8,8661
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7163
|9,7651
|% 0,08
|
|Frank
|8,2069
|8,2564
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% -0,05
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|0,10
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|1,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|3,16
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|1,53
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,00
|
|B. Petrol
|40,43
|40,43
|-0,36
|
Seans Raporu
11:50
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11:58XU050
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11:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, YONGA, AYES, EGCEY, MMCAS, ARTI, SUMAS, UZERB, TACTR, COSMO
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