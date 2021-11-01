***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.11.2021 10:19
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 01/11/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973339
BIST
10:281.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.516
10:289,5532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0364
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:2811,0462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0677
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
10:28547,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,40
|Açılış
|: 547,62
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:28
|RALYH
|7,15
|27.172.735
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|3.919.549
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,96
|94.926.590
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|8.748.621
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|32.724.913
|% 9,94
|
|EGSER
|14,54
|10.278.606
|% -8,26
|
|FRIGO
|19,60
|5.358.552
|% -6,67
|
|RHEAG
|2,15
|702.835
|% -6,52
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|PRKAB
|21,46
|14.291.279
|% -5,04
|
|GARAN
|9,86
|374.836.013
|% 0,10
|
|SISE
|8,41
|189.505.883
|% -2,89
|
|SASA
|30,22
|162.711.787
|% -2,64
|
|GUBRF
|70,90
|154.624.716
|% 3,13
|
|THYAO
|15,06
|153.140.795
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,76
|105.329.512
|% 1,10
|
|GARAN
|9,86
|374.836.013
|% 0,10
|
|TSKB
|1,29
|35.932.928
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,94
|99.084.471
|% 9,14
|
|SISE
|8,41
|189.505.883
|% -2,89
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5488
|9,5532
|% -0,38
|
|Euro
|11,0380
|11,0462
|% -0,61
|
|Sterlin
|12,9958
|13,0610
|% -0,63
|
|Frank
|10,3741
|10,4366
|% -0,51
|
|Riyal
|2,5375
|2,5502
|% -0,45
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,38
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-0,19
|
Seans Raporu
10:28
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Endeks 1, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 2, 878.00 milyon TL de