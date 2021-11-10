***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.11.2021 09:09
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.754.672,883 TL nominal, Aracı: TRA, Kapanış Tarihi: 11.11.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976731
BIST
14:071.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:079,8129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0807
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:0711,3427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0489
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:07575,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,56
|Açılış
|: 575,78
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:07
|SOKM
|12,77
|302.227.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.772.930
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|78.212.614
|% 9,82
|
|NUGYO
|11,29
|11.567.789
|% 8,25
|
|SARKY
|16,82
|38.906.236
|% -7,84
|
|BASGZ
|18,97
|250.240.813
|% -7,28
|
|KLMSN
|10,18
|23.461.028
|% -7,03
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|EMKEL
|2,75
|21.516.471
|% -6,14
|
|GARAN
|10,67
|2.010.759.677
|% 0,85
|
|PETKM
|7,14
|1.684.167.823
|% -1,65
|
|THYAO
|18,12
|1.092.032.477
|% -0,22
|
|TSPOR
|6,22
|1.011.274.630
|% 0,65
|
|SISE
|9,34
|745.177.190
|% 0,54
|
|PETKM
|7,14
|1.684.167.823
|% -1,65
|
|GARAN
|10,67
|2.010.759.677
|% 0,85
|
|TSPOR
|6,22
|1.011.274.630
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,12
|347.609.136
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,10
|482.236.323
|% 0,32
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8098
|9,8129
|% 0,83
|
|Euro
|11,3364
|11,3427
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,2391
|13,3055
|% 0,66
|
|Frank
|10,7093
|10,7738
|% 0,68
|
|Riyal
|2,6090
|2,6221
|% 0,92
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-8,96
|
|Altın Gr.
|575
|575
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.785
|3.880
|25,86
|
|Yarım
|1.830
|1.877
|12,52
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,20
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22DOAS
Yüzde 7.63 oranında artışla 36.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 023, 733 adet işlem
-
14:21DMSAS
Yüzde 4.43 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 592, 095 adet işlem
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, TTKOM
-
14:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 94 artarak (% 0.14 ) 1, 427