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***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

10.11.2021 09:09
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ALMAD.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.754.672,883 TL nominal, Aracı: TRA, Kapanış Tarihi: 11.11.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976731


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SOKM 12,77 302.227.053 % 9,99  
DOBUR 93,00 20.640.420 % 9,99  
IZFAS 6,69 3.772.930 % 9,85  
ADESE 1,23 78.212.614 % 9,82  
NUGYO 11,29 11.567.789 % 8,25  
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Euro 11,3364 11,3427 % 0,43  
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Frank 10,7093 10,7738 % 0,68  
Riyal 2,6090 2,6221 % 0,92  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.824 -8,96  
Altın Gr. 575 575 2,04  
Cumhuriyet 3.804 3.861 21,00  
Tam 3.785 3.880 25,86  
Yarım 1.830 1.877 12,52  
Çeyrek 918 939 6,25  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 -0,16  
Gümüş Gr. 7,62 7,62 0,01  
B. Petrol 84,58 84,58 -0,20  
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