***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.08.2022 18:14
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALMAD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem gören Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD.E), 17/08/2022 tarihinden itibaren (YARIN) Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. Söz konusu şirket payları 17/08/2022 tarihinde 16/08/2022 gün sonunda oluşan baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055983
BIST
18:052.980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 66,70
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.983
En Düşük
2.920
18:0517,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9692
En Düşük
17,8970
18:0518,3007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0554
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3262
En Düşük
18,2188
18:051.020,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.020,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.016,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,30
|57.391.415
|% 10,00
|
|COSMO
|26,64
|3.601.179
|% 9,99
|
|CMBTN
|290,70
|46.698.668
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.853.809
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|62.295.170
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|83.286.786
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|248.951.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|1.465.848
|% -6,08
|
|TMSN
|54,90
|76.654.622
|% -5,75
|
|PAMEL
|153,70
|34.341.587
|% -5,30
|
|THYAO
|68,70
|9.571.503.883
|% 1,25
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|SISE
|24,26
|3.087.922.113
|% 1,51
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|EKGYO
|3,76
|2.715.871.140
|% 6,21
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|VAKBN
|4,88
|1.609.416.786
|% 7,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9441
|17,9518
|% 0,21
|
|Euro
|18,2881
|18,3007
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,6104
|21,7188
|% 0,09
|
|Frank
|18,8109
|18,9242
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-8,44
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.868
|6.938
|-13,00
|
|Yarım
|3.346
|3.392
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.696
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|1,22
|