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***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

17.08.2022 09:09
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Payları Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem gören Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD.E), 17/08/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056151


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EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.669.465 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 256.246.510 % 9,97  
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Frank 18,9167 19,0306 % 0,69  
Riyal 4,7976 4,8216 % 0,65  
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15:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 7,23  
Altın Gr. 1.029 1.029 12,25  
Cumhuriyet 6.869 6.973 21,00  
Tam 6.895 6.958 42,00  
Yarım 3.360 3.402 21,00  
Çeyrek 1.685 1.700 10,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,91 0,10  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 0,15  
B. Petrol 95,06 95,06 1,41  
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