***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ALMAD]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem gören Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD.E), 17/08/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056151BIST