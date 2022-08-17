***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.08.2022 09:09
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem gören Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD.E), 17/08/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056151
BIST
15:083.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 25,13
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
15:0818,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1352
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
15:0818,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1798
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
15:081.029,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 12,09
|Açılış
|: 1.029,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler15:08
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|10.669.465
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|256.246.510
|% 9,97
|
|AZTEK
|13,18
|7.062.543
|% 9,92
|
|KGYO
|17,82
|24.407.370
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.543.697
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|175.703
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|50.160.335
|% -9,86
|
|MRSHL
|231,10
|26.107.412
|% -7,85
|
|EREGL
|29,50
|5.017.042.830
|% 5,58
|
|SISE
|25,40
|4.009.737.619
|% 4,70
|
|KRDMD
|11,72
|3.946.669.447
|% 7,23
|
|THYAO
|68,25
|3.739.396.034
|% -0,66
|
|YKBNK
|5,97
|3.548.194.399
|% -0,67
|
|YKBNK
|5,97
|3.548.194.399
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,67
|2.149.204.743
|% -2,39
|
|KRDMD
|11,72
|3.946.669.447
|% 7,23
|
|ISCTR
|6,89
|2.157.894.016
|% 1,47
|
|DOHOL
|4,78
|1.390.390.239
|% 4,82
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0770
|18,0831
|% 0,75
|
|Euro
|18,4229
|18,4566
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,7448
|21,8539
|% 0,84
|
|Frank
|18,9167
|19,0306
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7976
|4,8216
|% 0,65
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|12,25
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|21,00
|
|Tam
|6.895
|6.958
|42,00
|
|Yarım
|3.360
|3.402
|21,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,15
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|1,41
|
Seans Raporu
15:08
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