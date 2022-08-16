***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
16.08.2022 16:58
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ALMAD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Altınyağ Madencilik ve Enerji payları, 17.08.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 275.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %79 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XUTUM 17/08/2022
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XTUMY 17/08/2022
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XUSIN 17/08/2022
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XMADN 17/08/2022
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XSTKR 17/08/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055928
BIST
18:052.980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 66,70
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.983
En Düşük
2.920
18:0517,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9692
En Düşük
17,8970
18:0518,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0488
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3262
En Düşük
18,2188
18:051.019,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.019,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.016,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,30
|57.391.415
|% 10,00
|
|COSMO
|26,64
|3.601.179
|% 9,99
|
|CMBTN
|290,70
|46.698.668
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.853.809
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|62.295.170
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|83.286.786
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|248.951.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|1.465.848
|% -6,08
|
|TMSN
|54,90
|76.654.622
|% -5,75
|
|PAMEL
|153,70
|34.341.587
|% -5,30
|
|THYAO
|68,70
|9.571.503.883
|% 1,25
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|SISE
|24,26
|3.087.922.113
|% 1,51
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|EKGYO
|3,76
|2.715.871.140
|% 6,21
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|VAKBN
|4,88
|1.609.416.786
|% 7,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9489
|17,9554
|% 0,23
|
|Euro
|18,2805
|18,2941
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,5779
|21,6861
|% -0,06
|
|Frank
|18,7905
|18,9037
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-9,48
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.862
|6.933
|-18,00
|
|Yarım
|3.344
|3.390
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.694
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,88
|