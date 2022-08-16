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***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

16.08.2022 16:58
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Altınyağ Madencilik ve Enerji payları, 17.08.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 275.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %79 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XUTUM 17/08/2022
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XTUMY 17/08/2022
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XUSIN 17/08/2022
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XMADN 17/08/2022
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XSTKR 17/08/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055928


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COSMO 26,64 3.601.179 % 9,99  
CMBTN 290,70 46.698.668 % 9,99  
TETMT 251,30 18.853.809 % 9,98  
KZBGY 32,00 62.295.170 % 9,97  
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Sterlin 21,5779 21,6861 % -0,06  
Frank 18,7905 18,9037 % 0,06  
Riyal 4,7673 4,7912 % 0,29  
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Altın Ons 1.766 1.766 -9,48  
Altın Gr. 1.020 1.020 -1,65  
Cumhuriyet 6.849 6.952 -9,00  
Tam 6.862 6.933 -18,00  
Yarım 3.344 3.390 -8,00  
Çeyrek 1.677 1.694 -5,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,86 -0,31  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 -0,12  
B. Petrol 93,22 93,22 0,88  
Seans Raporu 18:05
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