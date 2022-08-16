***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ALMAD]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAltınyağ Madencilik ve Enerji payları, 17.08.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 275.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %79 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XUTUM 17/08/2022ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XTUMY 17/08/2022ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XUSIN 17/08/2022ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XMADN 17/08/2022ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI XSTKR 17/08/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055928BIST