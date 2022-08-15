***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
15.08.2022 18:24
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesi kapsamında, 17/08/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ALMAD Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 17/08/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055577
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0409
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,8912
18:0518,2529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.022,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,95
|Açılış
|: 1.024,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9202
|17,9492
|% -0,05
|
|Euro
|18,1968
|18,2641
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,6077
|21,7160
|% 0,09
|
|Frank
|18,7974
|18,9107
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7608
|4,7847
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,92
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.862
|6.958
|2,00
|
|Yarım
|3.344
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,77
|91,77
|-3,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL