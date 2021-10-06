***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı









***ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )İlgili Şirketler [ALMAD]İlgili Fonlar []TürkçeRüçhan Hakkı Referans FiyatıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPay AdıALTINYAG MADENCILIK VE ENERJIReferans Fiyat0,711Referans Alınacak Tarih07/10/2021Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967584BIST