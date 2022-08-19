***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 14:36
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057084
BIST
15:243.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -20,07
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
15:2418,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1150
En Düşük
18,0302
15:2418,2276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0334
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
15:241.018,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.018,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler15:22
|HKTM
|13,31
|1.231.867
|% 10,00
|
|SAYAS
|50,60
|67.599.443
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.733.491
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.653.244
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.670.429
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,50
|72.656.561
|% -9,27
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|GZNMI
|42,38
|357.619.001
|% -7,59
|
|DENGE
|2,25
|55.405.610
|% -7,41
|
|ALMAD
|3,12
|8.929.965
|% -6,31
|
|THYAO
|68,65
|3.314.263.844
|% -1,44
|
|SISE
|25,46
|2.681.216.324
|% -0,16
|
|PETKM
|11,10
|2.196.884.384
|% 0,36
|
|EREGL
|29,48
|2.173.333.773
|% 0,00
|
|TUPRS
|328,40
|2.154.823.638
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,71
|1.391.100.296
|% 1,92
|
|YKBNK
|5,71
|1.806.511.307
|% -3,38
|
|DOHOL
|4,93
|1.112.000.066
|% 4,01
|
|ALBRK
|1,99
|439.792.809
|% 1,53
|
|PETKM
|11,10
|2.196.884.384
|% 0,36
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0951
|18,1210
|% 0,23
|
|Euro
|18,2141
|18,2327
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,3464
|21,4535
|% -0,69
|
|Frank
|18,8382
|18,9517
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8053
|4,8294
|% 0,20
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,47
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|6.811
|6.914
|-43,00
|
|Tam
|6.844
|6.894
|-43,00
|
|Yarım
|3.335
|3.370
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.685
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-2,06
|
Seans Raporu
15:22
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15:34AKBNK
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15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -0.69 ) 3, 267
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15:33XU100
Endeks 3, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 41, 974.00 milyon TL de
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15:33GLYHO
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 220, 471 adet işlem
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15:32AGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 797, 439 adet işlem