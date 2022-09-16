***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2022 10:01
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063499
BIST
10:223.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,70
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.359
En Düşük
3.318
10:2218,2740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2218,2641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
10:22976,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,49
|Açılış
|: 976,22
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:22
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.562.446
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|22.337.310
|% 9,83
|
|ORCAY
|26,70
|45.700.863
|% 7,23
|
|NTHOL
|10,73
|7.367.046
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.548.877
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|69.647.204
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|26.175.322
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.567.676
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|ASELS
|34,22
|800.333.182
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|THYAO
|74,70
|545.592.240
|% 0,74
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|EKGYO
|3,99
|301.302.606
|% 0,25
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|ZOREN
|3,23
|156.704.942
|% 2,22
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2686
|18,2740
|% 0,05
|
|Euro
|18,2530
|18,2641
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,7846
|20,8888
|% -0,50
|
|Frank
|18,8945
|19,0083
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|-4,28
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.703
|-9,00
|
|Yarım
|3.229
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|0,95
|
Seans Raporu
10:22
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