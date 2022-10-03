***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.10.2022 17:24
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066795
BIST
17:343.377
En Yüksek
|Değişim
|: 6,21%
|| 197,50
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.378
En Düşük
3.196
17:3418,5549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:3418,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1152
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:341.007,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 19,13
|Açılış
|: 1.007,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.007,87
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:32
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|100.018.102
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.133.874.949
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.573.644.481
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.299.740.926
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.328.256
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.918.602
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,72
|30.272.440
|% -6,53
|
|THYAO
|77,35
|6.229.301.803
|% 9,56
|
|SASA
|70,80
|3.297.229.088
|% 3,81
|
|ASELS
|31,48
|2.355.992.157
|% 7,44
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.773.523
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.133.874.949
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,17
|2.038.941.589
|% 7,75
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.773.523
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,97
|480.174.316
|% 6,49
|
|TSKB
|2,64
|565.662.396
|% 7,76
|
|HALKB
|7,67
|1.584.886.418
|% 9,89
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5352
|18,5475
|% 0,25
|
|Euro
|18,2190
|18,2465
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,8531
|20,9577
|% 1,21
|
|Frank
|18,6970
|18,8096
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9171
|4,9417
|% 0,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|25,61
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|18,40
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.754
|6.821
|89,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|41,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,85
|
|B. Petrol
|89,15
|89,15
|4,01
|
Seans Raporu
17:32
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17:46THYAO
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17:45GARAN
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Endeks 3, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 94 üstünde . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
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17:42TAVHL
Yüzde 9.69 oranında artışla 69.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 694 adet işlem
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17:41ISCTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 094, 045 adet işlem