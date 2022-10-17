***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2022 16:09
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072503
BIST
16:573.842
En Yüksek
|Değişim
|: 5,94%
|| 215,27
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.846
En Düşük
3.641
16:5718,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:5718,2032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1386
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
16:57994,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 12,80
|Açılış
|: 994,78
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:55
|AZTEK
|20,46
|198.888.654
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.476.350.612
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.797.429
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.316.628
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.164.484
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,74
|53.934.459
|% -5,39
|
|MEGAP
|4,74
|53.934.459
|% -5,39
|
|ESCOM
|26,00
|33.602.890
|% -4,76
|
|THYAO
|98,30
|7.804.739.142
|% 9,22
|
|PETKM
|14,30
|4.368.353.917
|% -1,99
|
|EKGYO
|4,46
|3.650.785.032
|% 5,69
|
|ASELS
|32,66
|3.462.393.686
|% 4,88
|
|SISE
|31,16
|3.296.926.772
|% 6,49
|
|EKGYO
|4,46
|3.650.785.032
|% 5,69
|
|ISCTR
|9,39
|2.857.416.120
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|567.970.800
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.873.450.007
|% 9,97
|
|PETKM
|14,30
|4.368.353.917
|% -1,99
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5775
|18,5835
|% 0,09
|
|Euro
|18,1932
|18,2041
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,9971
|21,1024
|% 1,46
|
|Frank
|18,5515
|18,6633
|% 0,88
|
|Riyal
|4,9261
|4,9508
|% -0,02
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|19,94
|
|Altın Gr.
|995
|995
|12,88
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|70,00
|
|Tam
|6.710
|6.767
|-23,00
|
|Yarım
|3.269
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,35
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|1,34
|
Seans Raporu
16:55
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17:10XU100
Endeks 3, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 91 üstünde . İşlem hacmi 81, 176.00 milyon TL de
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17:09KCHOL
Yüzde 9.63 oranında artışla 56.35 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 797, 972 adet işlem
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Yüzde 9.97 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 534 adet işlem
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 200, 8 artarak (% 6.26 ) 3, 409
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17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, VAKBN, GARAN, COSMO, SKBNK, HALKB, SAHOL, YKBNK, CONSE, YEOTK