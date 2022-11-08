***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:08
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077815
BIST
11:024.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 36,94
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.369
En Düşük
4.297
11:0218,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1313
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6086
En Düşük
18,4157
11:0218,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0656
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:02998,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,55
|Açılış
|: 998,70
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:00
|TEZOL
|22,04
|115.833.521
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.249.945
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.806.873
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|42.187.653
|% 9,76
|
|DITAS
|23,38
|7.095.781
|% -36,61
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,74
|4.761.838.324
|% 3,06
|
|THYAO
|110,00
|3.116.921.580
|% 2,61
|
|KRDMD
|13,54
|1.904.739.075
|% -2,24
|
|PETKM
|14,54
|1.198.213.178
|% -0,75
|
|ASELS
|35,98
|1.146.021.538
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,67
|1.055.482.418
|% -2,51
|
|KRDMD
|13,54
|1.904.739.075
|% -2,24
|
|EREGL
|37,74
|4.761.838.324
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,15
|259.616.594
|% 3,37
|
|PETKM
|14,54
|1.198.213.178
|% -0,75
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-4,00
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,02
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.680
|6.739
|-9,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,00
|
|B. Petrol
|97,70
|97,70
|-0,22
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:14KMPUR
Yüzde 4.95 oranında artışla 112.30 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 217 adet işlem
-
11:13VKFYO
Yüzde 5.93 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 761, 247 adet işlem
-
11:12MEGAP
Yüzde 4.37 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 493, 498 adet işlem
-
11:12MEGAP
Yüzde 4.37 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 493, 498 adet işlem
-
11:11XU100
Endeks 4, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 28, 044.00 milyon TL de