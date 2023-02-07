***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:05
***ALMAD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALMAD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110330
BIST
10:554.807
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -123,19
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
10:5518,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:5520,1776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0316
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:551.136,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.136,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:55
|KONYA
|2.964,50
|82.250.434
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.334.518
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|VKING
|36,40
|1.483.846
|% -9,99
|
|BFREN
|4.314,40
|6.607.373
|% -9,69
|
|TURSG
|8,76
|26.251.557
|% -8,37
|
|AKGRT
|2,94
|17.867.057
|% -8,13
|
|RUBNS
|21,20
|3.692.960
|% -7,42
|
|KRDMD
|18,13
|894.024.997
|% 2,66
|
|THYAO
|135,70
|708.771.138
|% -3,00
|
|EREGL
|39,72
|539.340.353
|% -0,85
|
|OYAKC
|24,84
|513.728.292
|% 9,62
|
|ASELS
|55,95
|468.284.841
|% -4,85
|
|KRDMD
|18,13
|894.024.997
|% 2,66
|
|BSOKE
|6,04
|149.620.844
|% -5,33
|
|BUCIM
|5,99
|127.157.001
|% 7,35
|
|OYAKC
|24,84
|513.728.292
|% 9,62
|
|YKBNK
|8,67
|180.684.273
|% -2,36
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8229
|18,8332
|% 0,04
|
|Euro
|20,1643
|20,1776
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,5770
|22,6902
|% 0,06
|
|Frank
|20,2515
|20,3735
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0041
|5,0292
|% 0,03
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|7,55
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,65
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.737
|7.798
|10,00
|
|Yarım
|3.780
|3.816
|5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,09
|