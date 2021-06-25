***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.06.2021 14:42
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALMAD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944121
BIST
15:041.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:048,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:0410,3952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0107
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:04499,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,02
|Açılış
|: 499,07
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
499,45
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ALKA
|16,50
|4.563.384
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.892.323
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.248.016
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|3.113.321
|% 9,95
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|31.450.619
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.296.734
|% -9,86
|
|BERA
|13,09
|135.281.073
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,48
|9.514.944
|% -6,77
|
|THYAO
|14,41
|464.486.508
|% -1,37
|
|GARAN
|8,33
|374.008.261
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,77
|322.521.941
|% 0,89
|
|FENER
|39,12
|311.296.763
|% 0,82
|
|VAKFN
|12,45
|300.647.661
|% -2,58
|
|EKGYO
|2,10
|181.430.496
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|160.963.211
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,77
|322.521.941
|% 0,89
|
|GARAN
|8,33
|374.008.261
|% -0,12
|
|PETKM
|5,48
|234.706.216
|% 0,74
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6927
|% -0,18
|
|Euro
|10,3901
|10,3952
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0440
|12,1044
|% -0,38
|
|Frank
|9,4371
|9,4939
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% -0,18
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|10,34
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|0,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-0,93
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-0,45
|
|Çeyrek
|797
|815
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,14
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:15TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 805, 488 adet işlem
-
15:14GLRYH
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 559 adet işlem
-
15:13SAMAT
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 415, 696 adet işlem
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 81 kaybederek (% -0.39 ) 1, 242
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TKURU, ALKA, YAPRK, CASA, BAGFS, DENGE