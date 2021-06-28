***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2021 15:02
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALMAD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944478
BIST
16:181.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:188,7373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:1810,4211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0454
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:18499,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,38
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ATATP
|26,40
|47.839.551
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.172.400
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.834.626
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.748.170
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.083.862
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.939.930
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.789.649
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,20
|846.132.018
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|774.538.685
|% -4,39
|
|THYAO
|14,09
|712.788.383
|% -1,33
|
|SASA
|29,22
|491.767.345
|% -0,34
|
|KRDMD
|6,71
|407.171.219
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,96
|774.538.685
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,18
|340.398.022
|% -1,36
|
|GARAN
|8,20
|846.132.018
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,34
|354.437.742
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|68.700.396
|% -0,91
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7301
|8,7351
|% -0,33
|
|Euro
|10,4130
|10,4188
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,1011
|12,1618
|% -0,26
|
|Frank
|9,4525
|9,5094
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3208
|2,3324
|% -0,39
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,94
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-22,29
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,78
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-0,20
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 64 kaybederek (% -0.54 ) 1, 224
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ERBOS, SELVA, KUTPO, DAGHL, ATATP, YESIL, SERVE, YAPRK, VANGD
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, SAMAT, METUR, CEOEM
-
16:28
YAPRK, VANGD, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:28
CRFSA, SAMAT, METUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında