***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2021 15:48
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979441
BIST
16:231.818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 33,18
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:2312,0265
En Yüksek
|Değişim
|: -6,10%
|| -0,7808
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:2313,4706
En Yüksek
|Değişim
|: -6,70%
|| -0,9667
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:23687,07
En Yüksek
|Değişim
|: -6,97%
|| -51,48
|Açılış
|: 687,07
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler16:23
|RALYH
|14,74
|20.263.375
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|42.272.584
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.962.797
|% 9,99
|
|SAYAS
|24,22
|46.487.308
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.902.352
|% 9,99
|
|DITAS
|27,44
|122.040.150
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.601.589
|% -9,97
|
|GESAN
|22,92
|63.206.489
|% -8,98
|
|ADESE
|0,90
|149.727.888
|% -7,22
|
|TETMT
|235,80
|15.188.840
|% -6,95
|
|GARAN
|11,84
|4.102.526.242
|% 2,33
|
|THYAO
|19,18
|2.904.701.844
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,00
|2.205.910.297
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,53
|2.146.922.947
|% 2,62
|
|KRDMD
|8,84
|2.089.476.648
|% 1,49
|
|YKBNK
|3,53
|2.146.922.947
|% 2,62
|
|GARAN
|11,84
|4.102.526.242
|% 2,33
|
|AKBNK
|7,00
|2.205.910.297
|% 1,45
|
|PETKM
|8,00
|1.972.337.220
|% 0,88
|
|KRDMD
|8,84
|2.089.476.648
|% 1,49
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9678
|12,0265
|% -6,10
|
|Euro
|13,4036
|13,4706
|% -6,70
|
|Sterlin
|16,0324
|16,1128
|% -6,30
|
|Frank
|12,8221
|12,8994
|% -6,32
|
|Riyal
|3,2008
|3,2169
|% -6,09
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-6,05
|
|Altın Gr.
|682
|682
|-56,57
|
|Cumhuriyet
|4.479
|4.547
|-282,00
|
|Tam
|4.472
|4.602
|-264,31
|
|Yarım
|2.161
|2.225
|-128,64
|
|Çeyrek
|1.084
|1.113
|-63,92
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,98
|8,99
|-0,78
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,23
|
Seans Raporu
16:23
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-
16:37BMSCH
Yüzde 6.97 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 722, 925 adet işlem
-
16:36ASELS
Yüzde 5.96 oranında artışla 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 705, 805 adet işlem
-
16:35XU100
Endeks 1, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 38, 860.00 milyon TL de
-
16:35KARTN
Yüzde 9.93 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 175 adet işlem
-
16:33KUYAS
Yüzde 4.98 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 464, 073 adet işlem