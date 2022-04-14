***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2022 10:43
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020367
BIST
12:172.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,58
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.464
12:1714,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6205
En Düşük
14,5748
12:1715,9951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9951
En Düşük
15,8849
12:17924,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,38
|Açılış
|: 924,99
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,74
BIST En Aktif Hisseler12:17
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|EKGYO
|2,94
|1.973.895.837
|% 8,49
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|MEPET
|3,26
|24.380.768
|% 7,95
|
|AVGYO
|3,86
|20.703.904
|% 7,82
|
|ISGYO
|12,04
|6.741.738
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|DOBUR
|52,45
|3.515.334
|% -3,94
|
|CRDFA
|2,27
|32.704.083
|% -3,40
|
|THYAO
|36,88
|2.775.640.425
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,94
|1.973.895.837
|% 8,49
|
|EREGL
|35,18
|843.697.423
|% 0,06
|
|GARAN
|13,62
|819.548.596
|% -0,15
|
|KRDMD
|16,08
|679.787.507
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,94
|1.973.895.837
|% 8,49
|
|ODAS
|2,38
|343.908.326
|% 4,39
|
|TSKB
|1,73
|228.804.370
|% 2,37
|
|YKBNK
|5,05
|567.687.253
|% 0,40
|
|ZOREN
|2,27
|232.054.030
|% 3,65
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6141
|14,6205
|% 0,18
|
|Euro
|15,9733
|15,9951
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,1548
|19,2508
|% 0,37
|
|Frank
|15,5743
|15,6681
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8857
|3,9052
|% 0,15
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-8,50
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.233
|-1,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|-3,94
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|-1,91
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,78
|