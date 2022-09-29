***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2022 16:20
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065919
BIST
17:043.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -62,03
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.136
17:0418,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:0418,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0777
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:04985,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,31
|Açılış
|: 985,22
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BFREN
|1.390,40
|22.167.830
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|439.307.067
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.368.258
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.792.301
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|SMRTG
|59,40
|517.071.920
|% -7,62
|
|THYAO
|68,75
|3.173.106.273
|% -0,29
|
|ASELS
|30,10
|2.781.527.903
|% 4,73
|
|HEKTS
|55,10
|1.830.479.072
|% -7,39
|
|YKBNK
|7,06
|1.807.265.874
|% 0,00
|
|GARAN
|19,08
|1.554.665.033
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,86
|879.826.486
|% 0,00
|
|TSKB
|2,44
|897.686.748
|% 4,27
|
|EKGYO
|3,85
|1.124.253.350
|% -0,52
|
|ZOREN
|3,23
|863.280.030
|% -6,38
|
|YKBNK
|7,06
|1.807.265.874
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5266
|18,5413
|% 0,13
|
|Euro
|18,0794
|18,0975
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,2979
|20,3997
|% 1,05
|
|Frank
|18,8084
|18,9218
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9186
|4,9432
|% 0,43
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-6,82
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-46,00
|
|Tam
|6.629
|6.693
|-88,00
|
|Yarım
|3.225
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.636
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,74
|87,74
|-0,31
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19MGROS
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 96.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 765 adet işlem
-
17:18CELHA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 564 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 35 kaybederek (% -1.50 ) 3, 437
-
17:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, YKBNK
-
17:17XU100
Endeks 3, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 77 altında . İşlem hacmi 42, 425.00 milyon TL de