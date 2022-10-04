***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2022 11:42
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066900
BIST
11:343.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 46,62
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:3418,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:3418,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1458
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:341.020,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.020,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:34
|SEKFK
|8,37
|36.476.647
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|SASA
|77,65
|1.964.045.636
|% 8,91
|
|AKSA
|65,30
|310.579.189
|% 8,83
|
|BAGFS
|26,38
|87.891.394
|% 8,47
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,21
|24.748.506
|% -6,44
|
|GRNYO
|4,28
|1.412.922
|% -4,25
|
|SRVGY
|102,60
|7.368.115
|% -4,02
|
|THYAO
|79,55
|3.620.182.245
|% 2,45
|
|SASA
|77,65
|1.964.045.636
|% 8,91
|
|AKBNK
|12,76
|1.668.863.234
|% 2,82
|
|VAKBN
|7,94
|1.548.599.061
|% 4,20
|
|SISE
|27,52
|1.342.435.576
|% 1,40
|
|VAKBN
|7,94
|1.548.599.061
|% 4,20
|
|EKGYO
|4,20
|742.592.242
|% -0,94
|
|YKBNK
|8,05
|1.323.490.256
|% 3,60
|
|TSKB
|2,66
|408.540.410
|% 0,38
|
|HALKB
|8,19
|1.248.953.661
|% 6,78
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5674
|18,5913
|% 0,22
|
|Euro
|18,3633
|18,3728
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,0624
|21,1680
|% 0,59
|
|Frank
|18,7195
|18,8322
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,16
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|8,00
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.801
|6.867
|-6,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.678
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,14
|
|B. Petrol
|89,46
|89,46
|0,60
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:48AKSA
Yüzde 8.83 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 605 adet işlem
-
11:47SEKFK
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 476, 120 adet işlem
-
11:46RAYSG
Yüzde 6.90 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 556 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 3, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 31, 413.00 milyon TL de
-
11:44YEOTK
Yüzde 5.98 oranında artışla 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 754, 924 adet işlem