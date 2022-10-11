***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.10.2022 12:07
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALMAD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070678
BIST
13:573.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -6,77
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
13:5718,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
13:5718,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
13:57995,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,15
|Açılış
|: 995,68
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler13:55
|ERCB
|46,72
|47.993.194
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|2.761.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|61.175.317
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|138.036.783
|% 9,84
|
|IHAAS
|69,50
|10.356.786
|% 9,11
|
|MARTI
|4,05
|44.539.958
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|851.964
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.568.588
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|46.109.799
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,66
|181.475.756
|% -7,32
|
|THYAO
|85,70
|2.437.299.183
|% -0,52
|
|SASA
|85,55
|1.936.634.684
|% -0,23
|
|PETKM
|14,96
|1.919.553.008
|% 2,75
|
|ASELS
|32,24
|1.181.890.380
|% -1,65
|
|EKGYO
|4,33
|1.124.189.269
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.124.189.269
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,73
|242.616.351
|% 1,17
|
|PETKM
|14,96
|1.919.553.008
|% 2,75
|
|ODAS
|7,89
|791.271.262
|% 4,78
|
|AKFGY
|4,09
|405.222.819
|% 7,35
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5817
|18,5873
|% 0,06
|
|Euro
|18,0638
|18,0790
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,5013
|20,6041
|% 0,10
|
|Frank
|18,5632
|18,6750
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,06
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-0,60
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|6.666
|6.766
|-47,00
|
|Tam
|6.700
|6.751
|-30,00
|
|Yarım
|3.265
|3.300
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.651
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,10
|94,10
|-2,09
|