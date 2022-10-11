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***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

11.10.2022 12:07
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070678


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Altın Gr. 994 994 -2,28  
Cumhuriyet 6.666 6.766 -47,00  
Tam 6.700 6.751 -30,00  
Yarım 3.265 3.300 -15,00  
Çeyrek 1.635 1.651 -6,00  
Gümüş.Ons 19,36 19,39 -0,24  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,19  
B. Petrol 94,10 94,10 -2,09  
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