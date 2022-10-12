***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2022 10:45
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071059
BIST
12:133.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -5,93
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
12:1318,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
12:1318,0515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
12:13998,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 997,94
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler12:13
|USAK
|3,74
|72.701.438
|% 10,00
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|17.366.636
|% 9,88
|
|GESAN
|103,90
|431.114.624
|% 9,66
|
|DYOBY
|22,84
|44.356.601
|% 8,66
|
|MEGAP
|4,82
|16.765.662
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|16.765.662
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,66
|158.631.675
|% -8,12
|
|ISGSY
|11,11
|22.371.927
|% -5,37
|
|ETYAT
|7,50
|386.129
|% -4,58
|
|THYAO
|85,05
|2.267.827.016
|% 0,65
|
|ASELS
|32,70
|1.355.635.489
|% 1,36
|
|ISCTR
|8,40
|1.165.283.483
|% 1,33
|
|YKBNK
|8,37
|1.139.609.968
|% 0,72
|
|SASA
|83,05
|1.017.882.923
|% -2,41
|
|EKGYO
|4,28
|650.211.923
|% -0,70
|
|ISCTR
|8,40
|1.165.283.483
|% 1,33
|
|YKBNK
|8,37
|1.139.609.968
|% 0,72
|
|AKFGY
|4,07
|339.749.496
|% -0,73
|
|ODAS
|7,65
|407.642.075
|% -2,30
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5862
|18,5908
|% 0,03
|
|Euro
|18,0418
|18,0515
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,4519
|20,5545
|% 0,58
|
|Frank
|18,5867
|18,6986
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,02
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,21
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.733
|6.786
|18,00
|
|Yarım
|3.281
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,05
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|0,23
|
Seans Raporu
12:13
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-
12:28VANGD
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 626 adet işlem
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12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 6 kaybederek (% -0.19 ) 3, 902
-
12:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ISCTR
-
12:27XU100
Endeks 3, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 23, 893.00 milyon TL de
-
12:27MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 425, 658 adet işlem