***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2022 17:19
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072716
BIST
17:163.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -7,13
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
17:1618,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:1618,2905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:16987,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,96
|Açılış
|: 987,63
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CRFSA
|46,88
|149.039.351
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.503.333
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.468.083
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.605.035
|% 10,00
|
|PCILT
|20,30
|52.470.869
|% 9,97
|
|KIMMR
|7,22
|13.784.404
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|134.659.836
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.870.456.891
|% -9,90
|
|KLRHO
|33,80
|208.769.680
|% -7,70
|
|OYYAT
|33,44
|128.705.707
|% -6,85
|
|THYAO
|97,70
|6.194.118.397
|% -0,76
|
|YKBNK
|9,55
|5.460.889.300
|% -1,65
|
|AKBNK
|15,17
|4.372.674.418
|% 2,15
|
|ASELS
|33,26
|3.717.811.216
|% 1,71
|
|EKGYO
|4,43
|3.574.834.124
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,43
|3.574.834.124
|% -1,34
|
|YKBNK
|9,55
|5.460.889.300
|% -1,65
|
|TSKB
|2,68
|976.607.697
|% -1,83
|
|ISCTR
|9,53
|3.039.937.935
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,86
|574.201.217
|% -1,59
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5871
|% 0,04
|
|Euro
|18,2765
|18,2905
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,9724
|21,0776
|% -0,42
|
|Frank
|18,6095
|18,7217
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,01
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,71
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,32
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|-23,00
|
|Tam
|6.680
|6.757
|28,00
|
|Yarım
|3.255
|3.305
|16,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-1,57
|