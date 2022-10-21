***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2022 13:24
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073258
BIST
13:413.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 21,92
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.931
En Düşük
3.888
13:4118,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
13:4118,1399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0682
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1060
13:41972,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,93
|Açılış
|: 972,35
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler13:41
|SMRTG
|75,90
|418.885.597
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|111.539.052
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|239.894.233
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|40.599.893
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|15.084.258
|% 9,99
|
|ETILR
|8,74
|63.903.357
|% -5,82
|
|KERVT
|10,40
|140.823.051
|% -4,67
|
|MZHLD
|117,00
|69.916.591
|% -3,86
|
|OZGYO
|3,63
|58.108.973
|% -3,71
|
|SONME
|43,60
|11.560.059
|% -3,28
|
|THYAO
|98,85
|3.251.798.672
|% -0,20
|
|TUPRS
|373,50
|1.771.306.986
|% 1,44
|
|SASA
|88,80
|1.380.686.716
|% 4,16
|
|YKBNK
|9,65
|1.308.078.562
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,68
|1.188.062.860
|% -0,44
|
|EKGYO
|4,54
|918.597.836
|% 0,89
|
|TSKB
|2,87
|568.797.209
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,97
|313.241.050
|% 3,14
|
|ISGYO
|7,22
|980.294.173
|% 8,90
|
|YKBNK
|9,65
|1.308.078.562
|% -0,41
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5938
|18,6125
|% 0,03
|
|Euro
|18,1308
|18,1399
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5939
|20,6972
|% -1,13
|
|Frank
|18,3089
|18,4192
|% -0,81
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,08
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.626
|-2,36
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|-66,00
|
|Tam
|6.589
|6.696
|-13,00
|
|Yarım
|3.210
|3.274
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-0,02
|