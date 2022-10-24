***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.10.2022 17:49
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073663
BIST
17:413.985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 50,37
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:4118,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:4118,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0646
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:41986,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,98
|Açılış
|: 986,50
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:41
|BEYAZ
|15,40
|57.407.106
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.627.147
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.443.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.045.270
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.561.509
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|251.510.627
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|901.221.848
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.405.220.422
|% -9,97
|
|SONME
|40,12
|28.937.488
|% -7,77
|
|THYAO
|99,40
|7.199.095.707
|% 1,48
|
|EREGL
|30,50
|3.592.112.034
|% 3,25
|
|SISE
|32,58
|2.912.747.219
|% 1,81
|
|KRDMD
|12,58
|2.656.431.192
|% 2,11
|
|SASA
|100,20
|2.624.750.404
|% 7,57
|
|EKGYO
|4,66
|1.899.788.153
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,46
|2.177.669.390
|% -0,21
|
|KRDMD
|12,58
|2.656.431.192
|% 2,11
|
|TSKB
|2,93
|571.585.188
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,99
|387.793.641
|% 1,53
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5962
|18,6010
|% 0,11
|
|Euro
|18,3842
|18,3951
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9608
|21,0659
|% 0,10
|
|Frank
|18,5367
|18,6483
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,13
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,92
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.658
|6.763
|54,00
|
|Yarım
|3.244
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,03
|92,03
|0,69
|
Seans Raporu
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