***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2022 15:08
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074309
BIST
16:293.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 11,01
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
16:2918,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
16:2918,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1063
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
16:29994,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,14
|Açılış
|: 994,94
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler16:29
|HEDEF
|11,00
|49.174.788
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|19.300.769
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.776.495
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|137.516.977
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|34.224.067
|% 9,97
|
|AGYO
|7,53
|58.627.179
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,50
|3.399.869
|% -6,13
|
|OZRDN
|15,75
|25.150.498
|% -5,23
|
|ACSEL
|58,85
|61.249.004
|% -5,08
|
|THYAO
|100,50
|4.212.397.768
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,83
|2.781.598.357
|% 2,00
|
|ASELS
|32,86
|2.364.183.060
|% 3,01
|
|SISE
|33,62
|2.101.886.691
|% -0,59
|
|TUPRS
|367,60
|2.052.269.419
|% -1,84
|
|EKGYO
|4,61
|1.531.734.573
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,11
|645.556.375
|% -2,31
|
|TSKB
|3,11
|956.174.472
|% -2,20
|
|ODAS
|7,99
|1.418.853.675
|% 3,63
|
|AKBNK
|15,83
|2.781.598.357
|% 2,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6075
|18,6114
|% 0,05
|
|Euro
|18,6507
|18,6571
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,4389
|21,5464
|% 0,76
|
|Frank
|18,7059
|18,8186
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,05
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|11,54
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,15
|
|Cumhuriyet
|6.666
|6.767
|17,00
|
|Tam
|6.687
|6.751
|-7,00
|
|Yarım
|3.258
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,05
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|0,48
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:44YAPRK
Yüzde 4.51 oranında artışla 48.70 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 346 adet işlem
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16:43TKNSA
Yüzde 6.30 oranında artışla 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 160, 378 adet işlem
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16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, AKSEN, ASELS
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 3 artarak (% 0.12 ) 3, 521
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, GOLTS, CRFSA, TUREX, DOBUR, MRSHL, DERHL, METUR, DOGUB, TRCAS