***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 16:23
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALMAD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091520
BIST
17:395.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 42,98
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:3918,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:3920,0192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0310
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:391.096,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.096,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SANEL
|22,88
|10.001.132
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.399.338
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.194.820
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|103.148.688
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|432.989.252
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.948.667
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|408.624.378
|% -6,40
|
|ASELS
|63,05
|10.096.165.587
|% 7,23
|
|THYAO
|141,60
|5.891.133.689
|% -0,49
|
|TUPRS
|533,30
|5.074.665.846
|% 5,29
|
|TCELL
|38,74
|5.033.643.590
|% 1,41
|
|TTKOM
|24,90
|4.309.942.608
|% 7,24
|
|EKGYO
|8,89
|4.178.187.355
|% 3,13
|
|DOHOL
|10,63
|3.690.266.118
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,89
|2.783.676.598
|% -0,92
|
|PETKM
|20,16
|4.306.429.964
|% 1,51
|
|ISCTR
|12,90
|2.684.543.576
|% -0,15
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7130
|18,7231
|% 0,10
|
|Euro
|19,9880
|19,9926
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5358
|22,6489
|% 0,13
|
|Frank
|20,2330
|20,3549
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9654
|4,9903
|% 0,11
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,78
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.400
|7.454
|21,00
|
|Yarım
|3.584
|3.643
|10,00
|
|Çeyrek
|1.797
|1.821
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,41
|0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,01
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51SMRTG
Yüzde 4.05 oranında artışla 87.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 248, 427 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 5, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 101, 056.00 milyon TL de
-
17:50EDIP
Yüzde 5.89 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 434 adet işlem
-
17:49ERCB
Yüzde 9.98 oranında artışla 178.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 669, 808 adet işlem
-
17:47KONYA
Yüzde 4.58 oranında artışla 3, 461.90 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 819 adet işlem