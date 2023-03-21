***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2023 15:04
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126723
BIST
15:044.913
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -62,61
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:0419,0254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 19,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:0420,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1914
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:041.202,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.202,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:04
|AKFYE
|14,33
|3.072.968
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.255.667
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.513.572
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.257.010
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|61.735.361
|% 8,42
|
|AVOD
|2,92
|127.399.256
|% -8,75
|
|GLRYH
|8,50
|93.314.798
|% -8,70
|
|VANGD
|7,08
|12.000.533
|% -8,65
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|AKGRT
|2,66
|172.671.902
|% -8,28
|
|ASTOR
|61,50
|6.714.088.738
|% 5,22
|
|GOKNR
|25,40
|2.802.623.892
|% 7,81
|
|ISCTR
|13,95
|2.134.178.446
|% -0,36
|
|THYAO
|123,20
|2.042.202.512
|% -2,30
|
|KOZAL
|20,42
|1.937.419.170
|% -2,20
|
|ISCTR
|13,95
|2.134.178.446
|% -0,36
|
|EKGYO
|6,67
|819.166.253
|% -2,06
|
|ASTOR
|61,50
|6.714.088.738
|% 5,22
|
|GOKNR
|25,40
|2.802.623.892
|% 7,81
|
|METRO
|1,96
|189.594.005
|% 3,16
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0210
|19,0254
|% 0,11
|
|Euro
|20,5263
|20,5395
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,2451
|23,3617
|% -0,12
|
|Frank
|20,5099
|20,6334
|% 0,64
|
|Riyal
|5,0481
|5,0734
|% 0,08
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-15,46
|
|Altın Gr.
|1.202
|1.202
|-7,19
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.117
|8.199
|-43,00
|
|Yarım
|3.979
|4.012
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.990
|2.006
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,90
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19AKFGY
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 423, 201 adet işlem
-
15:18SMRTG
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 86.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 055 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 4, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 35, 212.00 milyon TL de
-
15:17KONKA
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 37.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 351 adet işlem
-
15:16YYAPI
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 574, 604 adet işlem